Придумай клички животных и у тебя получится стихотворени . Запиши его. Кошка, соба??а, петух, козел воробей поросенок . Слова для справок: смешинка, пушинка, Гришка, тишка, бодун, крикун

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Придумай клички животных и у тебя получится стихотворени . Запиши его. Кошка, соба??а, петух, козел воробей поросенок . Слова для справок: смешинка, пушинка, Гришка, тишка, бодун, крикун

Автор: Гость