Придумай клички животных и у тебя получится стихотворени . Запиши его. Кошка, соба??а, петух, козел воробей поросенок . Слова для справок: смешинка, пушинка, Гришка, тишка, бодун, крикун

Русский язык
Придумай клички животных и у тебя получится стихотворени . Запиши его. Кошка, соба??а, петух, козел воробей поросенок . Слова для справок: смешинка, пушинка, Гришка, тишка, бодун, крикун
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка пушинка.собака тишка.петух гришка.козел бодун.воробей крикун.
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