Что такое программное обеспечение, и система???

Информатика
Что такое программное обеспечение, и система???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программное обеспечение – это набор команд, управляющих работой компьютера. Система — это сложный объект, состоящий из взаимосвязанных частей (элементов) и существующий как единое целое. Всякая система имеет определенное назначение (функцию, цель).
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