Плиз напишите синквейн на тему сказка о попе и о его работнике балде плиз прошу
Литература
Плиз напишите синквейн на тему сказка о попе и о его работнике балде плиз прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сказка 2.Веселая, поучительная 3. Учит, веселит, даёт знания 4.Веселое произведение 5. Книга
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