ОПИСАНИЕ КОТА 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕБОЛЬШИХ 6 КЛАСС
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ОПИСАНИЕ КОТА 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕБОЛЬШИХ 6 КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека есть свое любимое животное. У меня это кошка. Иметь дома забавного пушистого питомца я мечтал всегда. В один чудесный день у меня появился долгожданный питомец. Я не очень долго думал над тем, как его назвать. Когда папа принес кошечку к нам домой, она забралась ко мне на колени и начала тихонько мурлыкать. Так с тех пор я ее и зову – Мурка. Моя кошка – настоящая красавица. Ушки у нее черненькие, мордочка – беленькая, а хвост и вовсе полосатый! Я долго могу смотреть в ее глаза
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