Назовите события, которые в годы правления Рюрика, Олега, Игоря, Ольги и Владимира святославича явились ключевыми в процессе становления древнерусского государства.

Гость: Гость:

Рюрик: основал монархию; Игорь :941г,945г - совершил два похода на Константинополь. Заключил новый договор с Византией; Ольга :946г - провела налоговую реформу,945г - подавление, восстание древлян; Владимир:988г - крещение Руси, 983г - языческая реформа, В 981 году (по другой версии, исходящей из более ранней даты вокняжения Владимира и политической обстановки в Польше — в 979 году) Владимир воевал с польским князем Мешко I за приграничную Червенскую Русь. Завоевание Червена и Перемышля. В 981—982 годах Владимир впервые присоединил к Древнерусскому государству территорию вятичей, которые были обложены данью. В 983 году Владимир покорил балто-литовское племя ятвягов и установил контроль над Судовией, что открывало путь к Балтике. В 984 году Владимир окончательно покорил радимичей, когда местное войско было разбито уже сторожевым киевским отрядом (радимичи Волчья Хвоста бегают). В 985 году Владимир в союзе с кочевыми торками воевал против болгар. Некоторые исследователи идентифицируют их с дунайскими болгарами, однако по «Памяти и похвале» противником Владимира были «серебряные», то есть волжские булгары. Одержав победу, Владимир заключил с булгарами мир на выгодных для Руси условиях. В том же 985 году он обложил данью Хазарию. Владимир величался хазарским титулом каган[41]. В 988 году Владимир осадил Корсунь в Крыму. По Повести временных лет город сдался после длительной осады, когда русские перекопали трубы, по которым в город поступала вода из колодцев. Затем византийские императоры прислали свою сестру Анну замуж за Владимира, после чего он вернул город Византии и по возвращении в Киев приступил к крещению народа. В 989 году русские войска участвовали в подавлении мятежа болгар и военачальника Варды Фоки. В 991 году был проведён поход в прикарпатские земли против белых хорватов, впервые включивший их в состав Древнерусского государства. В 1000 году 6 тыс. русских участвовали в византийском походе в Армению. В 1015 году смерть Владимира застала киевское войско в походе во главе с Борисом Владимировичем на печенегов.