Впиши пропущенные в тексте задачи числа и слова если её решением является выражение (30+30:2)*2 длина прямоугольника _см а ширина в _раза _.Чему равен периметр данного прямоугольника? ,б ) Подчеркни выражение которое можно ...

Математика
Впиши пропущенные в тексте задачи числа и слова если её решением является выражение (30+30:2)*2 длина прямоугольника _см а ширина в _раза _.Чему равен периметр данного прямоугольника? ,б ) Подчеркни выражение которое можно использовать для нахождения площади данного прямоугольника 1)30*30:2 2)(30+30)*2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина прямоугольника-30, а ширина в 2 раза меньше площадь 30*30:2
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