Помогите решить задачу! На праздничном вечере устроили кукольное представление. ??аряд для Петрушки сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15м в горошек. Из двенадцатой части всей этойlt;br /gt; ткани сшили колпак, а из остальной тка...

Математика

Помогите решить задачу! На праздничном вечере устроили кукольное представление. ??аряд для Петрушки сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15м в горошек. Из двенадцатой части всей этойlt;br /gt; ткани сшили колпак, а из остальной ткани- рубаху. Сколько метров ткани понадобилось для колпака и сколько для рубахи.

Автор: Гость