Помогите решить задачу! На праздничном вечере устроили кукольное представление. ??аряд для Петрушки сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15м в горошек. Из двенадцатой части всей этойlt;br /gt; ткани сшили колпак, а из остальной тка...
Математика
Помогите решить задачу! На праздничном вечере устроили кукольное представление. ??аряд для Петрушки сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15м в горошек. Из двенадцатой части всей этойlt;br /gt; ткани сшили колпак, а из остальной ткани- рубаху. Сколько метров ткани понадобилось для колпака и сколько для рубахи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/15+ 4/15=15/15= 1м всего ткани 1/12 м на колпак 1-1/12=11/12 м на рубаху
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