Помогите с задачей Сева занимался матиматикой одну третью часть часа, а Витя две пятых части часов. На сколько больше минут занимался математикойВитяя, чем Слава

Математика

Помогите с задачей Сева занимался матиматикой одну третью часть часа, а Витя две пятых части часов. На сколько больше минут занимался математикойВитяя, чем Слава

Автор: Гость