Помогите с задачей Сева занимался матиматикой одну третью часть часа, а Витя две пятых части часов. На сколько больше минут занимался математикойВитяя, чем Слава
Математика
Помогите с задачей Сева занимался матиматикой одну третью часть часа, а Витя две пятых части часов. На сколько больше минут занимался математикойВитяя, чем Слава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60* 1/3 = 20 мин. - занимается Сева2)60 * 2/5 = 24 мин. - занимается Витя3) 24-20 = 4 мин.Ответ: на 4 мин.
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