ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО РЕШИТЬ,ПОМОГИТЕ.. Значение какого из данных выражений отрицате??ьно, если известно, что аlt;0, blt;0? Варианты ответа 1) ab 2) (a+b)b 3) (a+b)a 4) -ab

Алгебра

ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО РЕШИТЬ,ПОМОГИТЕ.. Значение какого из данных выражений отрицате??ьно, если известно, что аlt;0, blt;0? Варианты ответа 1) ab 2) (a+b)b 3) (a+b)a 4) -ab

Автор: Гость