ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО РЕШИТЬ,ПОМОГИТЕ.. Значение какого из данных выражений отрицате??ьно, если известно, что аlt;0, blt;0? Варианты ответа 1) ab 2) (a+b)b 3) (a+b)a 4) -ab

Алгебра
ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО РЕШИТЬ,ПОМОГИТЕ.. Значение какого из данных выражений отрицате??ьно, если известно, что аlt;0, blt;0? Варианты ответа 1) ab 2) (a+b)b 3) (a+b)a 4) -ab
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)-ab допустим а=-1 b=-2,то -(-1)*(-2)=-2
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