даю 30 баллов.периметр прямоугольника a1a2a3a4 равен 112 см. Чему равен периметр прямоугольника A1O1OO2 ? задание 4-ое
Геометрия
даю 30 баллов.периметр прямоугольника a1a2a3a4 равен 112 см. Чему равен периметр прямоугольника A1O1OO2 ? задание 4-ое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прям-ка а101002 в четыре раза меньше периметра прям-ка а1а2а3а4
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