Дайте решение задачи

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Математика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27*2=54 (км\ч) - скорость лодки 2)27*4=108км - расстояние пройденное теплоходом 3)54*4=216(км)-расстояние пройденное лодкой 4)216-108=108 Ответ:на 108 км большн
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