Дайте решение задачи
Математика
Дайте решение задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27*2=54 (км\ч) - скорость лодки 2)27*4=108км - расстояние пройденное теплоходом 3)54*4=216(км)-расстояние пройденное лодкой 4)216-108=108 Ответ:на 108 км большн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь некоторых геометрических фигур указана на рисунке.Чему равна (в см2) площадь закрашенной части фигуры? решение
Русский язык
Геометрия
даю 30 баллов.периметр прямоугольника a1a2a3a4 равен 112 см. Чему равен периметр прямоугольника A1O1OO2 ? задание 4-ое