3. Распространите предложения однородными членами по образцу: Работа шла дружно. – Работа шла дружно, без перерыва, с песнями и весёлыми шутками. 1. Экскурсанты интересовались живописью. 2. В историческом музее мы увидели с...

Гость: Гость:

1. Экскурсанты интересовались живописью, скульптурой и народным творчеством. 2. В историческом музее мы увидели старинную посуду, предметы мебели и другие интересные эскпонаты. 3. Лето стояло жаркое, душное и очень сухое. 4. Небо было облачное, низкое и слишком темное. 5. У девушки были длинные волосы, большие глаза и красивая фигура. 6. Вдруг с лошади соскочил высокий всадник, маленький мальчик и крошечный котенок. 7. Ма- ляры красили стены, двери и наружные рамы окон. 8. Наш учитель говорит всегда негромко, с остановками, слегка покашливая в кулак. 9. Пушкин создал много прекрасных сказок, поэм и замечательных стихотворений.