Весёлым треском трещит затопленная печь-Разобрать по составу
Русский язык
Весёлым треском трещит затопленная печь-Разобрать по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печь-подлежащее, трещит-сказуемое, треском-обстоятельство, весёлым-определение, затопленная-причастие (подчёркивается определением)
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