Укажите страны в которых население превышает 100млн и укажите их число населентя
География
Укажите страны в которых население превышает 100млн и укажите их число населентя
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Гость:
1.Франция 2.Испания 3.Германия
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