Из пункта А в пункт Б и из пункта Б в пункт А одновременно выбежали два спортсмена. Когда первоначальное расстояние между ними сократилось на 16 км, то первому из спортсменов осталось бежать до пункта Б в три раза большее расст...

Математика
Из пункта А в пункт Б и из пункта Б в пункт А одновременно выбежали два спортсмена. Когда первоначальное расстояние между ними сократилось на 16 км, то первому из спортсменов осталось бежать до пункта Б в три раза большее расстояние, чем было между ними в это время, а второму – в полтора раза больше, чем он пробежал. Каково расстояние между пунктами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние, которое пробежал : I спортсмен   -  х км II спортсмен  -  у  км Расстояние между спортсменами  в это время -  z км По условию задачи : Расстояние сократилось на 16 км  (т.е.  в сумме спортсмены успели пробежать 16 км): х+у  = 16  Расстояние, которое осталось бежать I спортсмену  до п.Б,  в 3 раза больше , чем расстояние между ними: (z+y)/z = 3 Расстояние , которое осталось пробежать II спортсмену до п.А,  в 1,5 раза  больше, чем он пробежал: (х+z)/y = 1.5 Система уравнений: {x+y=16 {(z+y)/z= 3 {(x+z)/y=1.5 {x+y =16 {z+y=3z {x+z=1.5y Выразим переменные в I-ом и II-ом уравнении через y: {x=16-y {y= 3z-z         ⇒2z=y  ⇒ z=y/2 Подставим в III-е уравнение: (16-у) + (у/2) = 1,5у 16-у +0,5у =1,5у 16-0,5у -1,5у=0 -2у=-16 у= (-16) /(-2)= 8  (км) расстояние, которое пробежал II спортсмен от п.В x=16-8 = 8 (км) расстояние, которое пробежал I спортсмен от п. А z=8/2 = 4 (км) расстояние, которое было между ними в тот момент, когда они пробежали 16 км. 8+8+4=20 (км)  расстояние между пунктами А и Б. Ответ:  20 км расстояние между пунктами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр равен 36 найдите строоны прямоугольника если одна строона 1) а 2 раза больше 2)на 3 см больше 3)на 6 см мешьне другой стороны прямоугольника
Ответить
Математика
На острове мао пао по вторникам всегда дождь, по пятницам и воскресеньям туманно, ?? во все остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно н...
Ответить
Другие предметы
Что такое позитивный
Ответить
Русский язык
Помогите плиз, зарание спасибо. Надо написать письмо близкому человеку о своей ме??те.
Ответить
Русский язык
Надо исправить ошибки!!!!!!!!!!!!! Занавесить окно тюлью покрыть крышу толью появился новый мозоль травяная шампунь грянула туш разн...
Ответить