Периметр равен 36 найдите строоны прямоугольника если одна строона 1) а 2 раза больше 2)на 3 см больше 3)на 6 см мешьне другой стороны прямоугольника

Математика

Периметр равен 36 найдите строоны прямоугольника если одна строона 1) а 2 раза больше 2)на 3 см больше 3)на 6 см мешьне другой стороны прямоугольника

Автор: Гость