Периметр равен 36 найдите строоны прямоугольника если одна строона 1) а 2 раза больше 2)на 3 см больше 3)на 6 см мешьне другой стороны прямоугольника
Математика
Периметр равен 36 найдите строоны прямоугольника если одна строона 1) а 2 раза больше 2)на 3 см больше 3)на 6 см мешьне другой стороны прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) одну сторону возьмем за х ×+×+2×+2×=36 4×+2×=36 6×=36 ×=6 2)×+×+×+3+×+3=36 4×+6=36 4×=36-6 4×=30 ×=7,5
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