Сколько будет 9+0+0+0+0+0+0x24
Математика
Сколько будет 9+0+0+0+0+0+0x24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое делаем умножение.0*24=0 9+0=9
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