Напишите сочинение на тему осень в моем сердце

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Чудесная, красочная пора – осень в моем сердце горделиво носит свой золотистый наряд, радуя глаз и даря мягкие, полные неги теплые деньки, которые вскоре сменятся прохладными ливнями, ветрами и суровой пасмурной погодой. С приходом осени моё сердце преображается, теряя свежую зелень скверов и парков. Теперь дорожки и аллеи окрасятся в солнечно-оранжевые цвета затем, чтобы с п риходом уже первых холодов утратить свою яркость и неповторимость. Прекрасен осенний город, он словно сбросил знойный плен прошедшего лета, вновь оживившись после жаркой истомы. Теперь студенты и школьники, оставив летние развлечения, спешат по делам, и даже вчерашние малыши, обретя в себе взрослую серьезность, надевают новенькую форму и приступают к первым в своей жизни урокам. И улицы города, и жилые кварталы с приходом осени приобретают особый, нарядный вид. И тем ценнее эта мимолетная красота желтой листвы, чем скорее ее безжалостно оборвет и унесет коварный осенний ветер, то нежно ласкающий своим скудным теплом, то строго хлещущий первой изморозью и наступающими холодами. И даже в скучном и монотонном осеннем дожде есть своя непередаваемая прелесть. Его немолчный голос, словно по волшебству, несет гармонию и умиротворение, и как приятны тихие домашние вечера, наполненные гулким стуком полновесных дождевых капель за окном. Осенний ливень дарит всей природе, уставшей от жары и зноя, живительную влагу, будто вознаграждая за летнее долготерпение. Снующие по мокрому асфальту машины, пестрота раскрытых зонтов, стремительно укорачивающиеся дни – городская осень по-своему живописна, она вовсе не скучна, напротив, ее краски и превратности изменчивой погоды создают особое настроение, ностальгию по ушедшим теплым денькам и радость предвкушения снежной и нарядной зимы. То ласковая и милая, то строгая и неприветливая, осень в моем городе всегда привлекательна, она дарит наслаждение последними теплыми лучиками солнца и тихий покой дождливых вечеров. Прекрасная пора, когда природа, отшумев своей зеленой гривой, вступает на путь плавного, неспешного отдохновения.