Сделать звуко-буквенный разбор слова вид

Русский язык
Сделать звуко-буквенный разбор слова вид
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 буквы 3 звука............
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