Пожалуйста ответьте на 2 ой и 4ый вопрос! Заранее спасибо!
Биология
Пожалуйста ответьте на 2 ой и 4ый вопрос! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корне много зон например пробка кра камбий древесина сердцевина главный корень получает больше всего минералов а боковые служат опорой
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