6 предложений с өзгелік етіс

Қазақ тiлi
6 предложений с өзгелік етіс
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Гость:
1)Айжанға сабақты оқыт 2)Ержанға мəтінді жаздыр 3)Айгүлге шындықты айтуды көндір 4)Асемге тамағын ішкіз 5)Маржанды күнделікті сабаққа апарүыз 6) Балаларға ескерту айтуды азайт
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