6 предложений с өзгелік етіс
Қазақ тiлi
6 предложений с өзгелік етіс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Айжанға сабақты оқыт 2)Ержанға мəтінді жаздыр 3)Айгүлге шындықты айтуды көндір 4)Асемге тамағын ішкіз 5)Маржанды күнделікті сабаққа апарүыз 6) Балаларға ескерту айтуды азайт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу по ДЕЙСТВИЯМ??? На двух полках лежало 196 пачек печенья. Когда с пе??вой полки на вторую переложили 28 пачек, то на двух полках п...
Биология
Установите последовательность звеньев пищевой цепи. 1. Мелкие птицы 2. растения 3. полярные совы 4. насекомое
Русский язык