Свинцовая дробилка летящая со скоростью 100 м/сек попадает в доску и застревает в н??й. 52 % кинетической энергии дробилки, идет на нее нагревание . На сколько градусов нагрелась дробилка? удельная теплоемкость свинца 130 Дж/кг...

Физика

Свинцовая дробилка летящая со скоростью 100 м/сек попадает в доску и застревает в н??й. 52 % кинетической энергии дробилки, идет на нее нагревание . На сколько градусов нагрелась дробилка? удельная теплоемкость свинца 130 Дж/кг*С(градус Цельсия)

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