Свинцовая дробилка летящая со скоростью 100 м/сек попадает в доску и застревает в н??й. 52 % кинетической энергии дробилки, идет на нее нагревание . На сколько градусов нагрелась дробилка? удельная теплоемкость свинца 130 Дж/кг...
Физика
Свинцовая дробилка летящая со скоростью 100 м/сек попадает в доску и застревает в н??й. 52 % кинетической энергии дробилки, идет на нее нагревание . На сколько градусов нагрелась дробилка? удельная теплоемкость свинца 130 Дж/кг*С(градус Цельсия)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=0.52Q A=mVв квадрате/2=5000*m Q=2600m Q=c*m*дельта t=2600m 130*дельта t=2600 дельта t=20
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