Надо исправить ошибки!!!!!!!!!!!!! Занавесить окно тюлью покрыть крышу толью появился новый мозоль травяная шампунь грянула туш разноцветный тушь новая рельса повидло готова белый клавиш ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Надо исправить ошибки!!!!!!!!!!!!! Занавесить окно тюлью покрыть крышу толью появился новый мозоль травяная шампунь грянула туш разноцветный тушь новая рельса повидло готова белый клавиш ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где именно?Какие смогу исправить исправлю .Появилась новая мозоль,травяная шампунь грянула тушь и повидло готово,белая клавиша
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