Надо исправить ошибки!!!!!!!!!!!!! Занавесить окно тюлью покрыть крышу толью появился новый мозоль травяная шампунь грянула туш разноцветный тушь новая рельса повидло готова белый клавиш ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Русский язык
Надо исправить ошибки!!!!!!!!!!!!! Занавесить окно тюлью покрыть крышу толью появился новый мозоль травяная шампунь грянула туш разноцветный тушь новая рельса повидло готова белый клавиш ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где именно?Какие смогу исправить исправлю .Появилась новая мозоль,травяная шампунь грянула тушь и повидло готово,белая клавиша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 9+0+0+0+0+0+0x24
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение на тему осень в моем сердце
Ответить
Физика
Свинцовая дробилка летящая со скоростью 100 м/сек попадает в доску и застревает в н??й. 52 % кинетической энергии дробилки, идет на нее нагревание ...
Ответить
Русский язык
Найди слова с парными согласными подчеркни те из них которые нужно проверить подбери проверочные слова Краси... лес в осенние дни.Падают с бере. ле...
Ответить
Русский язык
Сделать звуко-буквенный разбор слова вид
Ответить