Помогите плиз, зарание спасибо. Надо написать письмо близкому человеку о своей ме??те.

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Помогите плиз, зарание спасибо. Надо написать письмо близкому человеку о своей ме??те.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Дорогой друг, мы долго не виделись и за это время в моей жизни много изменилось.   У меня появилась моя настоящая мечта, моя цель жизни. Я хочу помогать другим людям, делать добро и в будущем открыть благотворительный фонд.  Я много размышлял и хочу задать тебе вопрос, какая у тебя мечта, цель жизни? Пришли мне ответ пожалуйста.
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