Помогите плиз, зарание спасибо. Надо написать письмо близкому человеку о своей ме??те.

Гость: Гость:

Дорогой друг, мы долго не виделись и за это время в моей жизни много изменилось. У меня появилась моя настоящая мечта, моя цель жизни. Я хочу помогать другим людям, делать добро и в будущем открыть благотворительный фонд. Я много размышлял и хочу задать тебе вопрос, какая у тебя мечта, цель жизни? Пришли мне ответ пожалуйста.