Как правильно: Имя Михаил Юрьевич Лермонтов вам о чём-нибудь говорит? Или имя Миха??ла Юрьевича Лермонтова вам о чём-нибудь говорит? Думаю, первый вариант, да?

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Как правильно: Имя Михаил Юрьевич Лермонтов вам о чём-нибудь говорит? Или имя Миха??ла Юрьевича Лермонтова вам о чём-нибудь говорит? Думаю, первый вариант, да?
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Автор: Гость
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Гость:
Думаю первый потому что оно както лучше звучит
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