Укажите строку, в которой во всех случаях не пишется раздельно. А (не)годовать, (не)спать, (не)понимаю Б (не)хотеть, (не)навидеть, (не)люблю В (не)запоминать, (не)терпит, (не)волить Г (не)бывать, (не)хочется, (не)вижу
Русский язык
Укажите строку, в которой во всех случаях не пишется раздельно. А (не)годовать, (не)спать, (не)понимаю Б (не)хотеть, (не)навидеть, (не)люблю В (не)запоминать, (не)терпит, (не)волить Г (не)бывать, (не)хочется, (не)вижу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г небывать,нехочеться,невижу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две машины идут на встречу друг,другу,легковая 40км/ч.На каком расстоянии будут эти машины за 1 ч до встречи?Через 1 ч после встречи?Сделай к задач...
Математика