Укажите строку, в которой во всех случаях не пишется раздельно. А (не)годовать, (не)спать, (не)понимаю Б (не)хотеть, (не)навидеть, (не)люблю В (не)запоминать, (не)терпит, (не)волить Г (не)бывать, (не)хочется, (не)вижу

Русский язык

Укажите строку, в которой во всех случаях не пишется раздельно. А (не)годовать, (не)спать, (не)понимаю Б (не)хотеть, (не)навидеть, (не)люблю В (не)запоминать, (не)терпит, (не)волить Г (не)бывать, (не)хочется, (не)вижу

Автор: Гость