Укажите суффикс(-ы), при помощи которого(-ых) образуется(-ются) возвратная(-ые) форма(-ы) деепричастий. А)-вши Б)-а В)-ши Г)-я
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Укажите суффикс(-ы), при помощи которого(-ых) образуется(-ются) возвратная(-ые) форма(-ы) деепричастий. А)-вши Б)-а В)-ши Г)-я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) СЯ. СЯ - возвратный суффикс.
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