Укажите вариант(ы), в котором(ых) допущены ошибки при употреблении имен числительных и существительных при них А) двадцать двое суток солдаты держали оборону Б) о тридцати пяти рублях пришлось напомнить В) здание библиотеки ...
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Укажите вариант(ы), в котором(ых) допущены ошибки при употреблении имен числительных и существительных при них А) двадцать двое суток солдаты держали оборону Б) о тридцати пяти рублях пришлось напомнить В) здание библиотеки находится в полтораста шагов отсюда Г) стихотворение датировано двадцать четвертым декабря нынешнего года
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Ответ Г (Стихотворение датировано двадцать четвертым декабря нынешнего года )
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