Укажите вариант(ы) в котором(ых) оба глагола являются переходными А) остановить, резать Б ) болеть, сердиться В) стучать, храбриться Г) увидеть, встретить

Русский язык
Укажите вариант(ы) в котором(ых) оба глагола являются переходными А) остановить, резать Б ) болеть, сердиться В) стучать, храбриться Г) увидеть, встретить
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Оба переходные: варианты   А)  Г) 
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