Укажите вариант(ы) в котором(ых) оба глагола являются переходными А) остановить, резать Б ) болеть, сердиться В) стучать, храбриться Г) увидеть, встретить

Русский язык

Укажите вариант(ы) в котором(ых) оба глагола являются переходными А) остановить, резать Б ) болеть, сердиться В) стучать, храбриться Г) увидеть, встретить

Автор: Гость