Укажите вариант(ы) в котором(ых) оба глагола являются переходными А) остановить, резать Б ) болеть, сердиться В) стучать, храбриться Г) увидеть, встретить
Русский язык
Укажите вариант(ы) в котором(ых) оба глагола являются переходными А) остановить, резать Б ) болеть, сердиться В) стучать, храбриться Г) увидеть, встретить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба переходные: варианты А) Г)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Скорость моторной лодки по течению реки равна 21целая 3/20 км/ч, а против течения--16целых 7/20 км/ч. Найдите скорость течения реки.
Математика
Это существительное с уменьшительно-ласкательным суффиксом, образованное от сло??а "лицо" ( составить из слова отличник)