Укажите временной промежуток, в течение которого выслеживали кота по произведению к.г.паустовского Кот-ворюга

Литература
Укажите временной промежуток, в течение которого выслеживали кота по произведению к.г.паустовского Кот-ворюга
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Гость:
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