Опишите помещение , где бы вам хотелось жить или учиться , заниматься любимым дело?? . Составьте сначала краткое описание , а затем разверните его
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Опишите помещение , где бы вам хотелось жить или учиться , заниматься любимым дело?? . Составьте сначала краткое описание , а затем разверните его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень хотелось бы жить в маленьком помещении, где вокруг тебя стоят мольберты на которых прекрасные рисунки. Рядом с этими мольбертами сотни кисточек маленьких, больших размеров. В таком, именно в таком помещении, где играет музыка, можно спокойно сидеть и рисовать. В таком помещение где стоят зеркала, раскрашены стены, много окон, в которых ночью можно увидеть много много звёзд. Хочется рисовать и рисовать. Наверно так c: Ну писала я, не знаю понравится или нет.
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