Из орфографического словаря выпиши для словарного диктанта две группы слов 1)все ??мена существительные среднего рода 2)название видов транспорта

Русский язык
Из орфографического словаря выпиши для словарного диктанта две группы слов 1)все ??мена существительные среднего рода 2)название видов транспорта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ромашка,колос,тюльпан,роза,мимоза,гвоздика,василек,фиалка 2)автобус,троллейбус,такси,маршрутное такси,машина,велосипед,метро,мотоцикл
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