Из орфографического словаря выпиши для словарного диктанта две группы слов 1)все ??мена существительные среднего рода 2)название видов транспорта
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Из орфографического словаря выпиши для словарного диктанта две группы слов 1)все ??мена существительные среднего рода 2)название видов транспорта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ромашка,колос,тюльпан,роза,мимоза,гвоздика,василек,фиалка 2)автобус,троллейбус,такси,маршрутное такси,машина,велосипед,метро,мотоцикл
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