Из орфографического словаря выпиши для словарного диктанта две группы слов 1)все ??мена существительные среднего рода 2)название видов транспорта

Русский язык

Из орфографического словаря выпиши для словарного диктанта две группы слов 1)все ??мена существительные среднего рода 2)название видов транспорта

Автор: Гость