∫dx/⁵√(3-2x)= Помогите решить этот интеграл

Математика
∫dx/⁵√(3-2x)= Помогите решить этот интеграл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала представь подынтегральную функцию степенью. 1/((3-2х)^(1/5)) = (3-2x)^(-1/5). Интеграл от степени. Показатель увеличивается на 1 и на это число делим. Но основание степени - линейная функция. Поэтому появится коэффициент (-1/2). F(x) = (-1/2 * (3-2x)^(4/5))/ (4/5) +C  =  -5/8 * (3-2x)^(4/5) +C.
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