Помогите работу над ошибками сделать Будто(написал буд-то) Залаял (написал залаел ) Не вышел (написал невышел) Строгие (написал сдрогие ) Густо (написал пусто) Наросла (написал нарасло) Пятна(написал пятно) Издавна ( н...

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Помогите работу над ошибками сделать Будто(написал буд-то) Залаял (написал залаел ) Не вышел (написал невышел) Строгие (написал сдрогие ) Густо (написал пусто) Наросла (написал нарасло) Пятна(написал пятно) Издавна ( написал издавно)

Автор: Гость