Что вы знаете о молочнокислых бактериях из уроков технологии

Технология
Что вы знаете о молочнокислых бактериях из уроков технологии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из них производять кисломолочные продукты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнением. Два трактора должны вспахать 219 га. Первый трактор в день может вспахать 14 га, а второй - 15 га. Через сколько дней после нача...
Ответить
Математика
Посадили в 2 ряда по 30желтых примул и в 9 рядов по 45 розовых.Во сколько раз меньше в ??дном ряду посадили розовых примул,чем желтых? Скажите пожа...
Ответить
Математика
Два катета прямоугольного преугольника равны 3 и 22 . найдите его площадь .
Ответить
Биология
Надо написать после лабораторной работы об Внешнее строение птицы Строение перьев 7 класс
Ответить
Русский язык
Поставь ударения в словах .стакан овощи Юля учитель человек и запиши эти слова в а??фавитном порядке
Ответить