Два катета прямоугольного преугольника равны 3 и 22 . найдите его площадь .
Математика
Два катета прямоугольного преугольника равны 3 и 22 . найдите его площадь .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=ab/2 S=3*22/2=33 кв.ед
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