Посадили в 2 ряда по 30желтых примул и в 9 рядов по 45 розовых.Во сколько раз меньше в ??дном ряду посадили розовых примул,чем желтых? Скажите пожалуйста как решить?
Математика
Посадили в 2 ряда по 30желтых примул и в 9 рядов по 45 розовых.Во сколько раз меньше в ??дном ряду посадили розовых примул,чем желтых? Скажите пожалуйста как решить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10*2=20(желтых) астр 2) 20:2=10(белых) астр 3) 20+10=30(астр) всего Ответ: Посадили всего 30 астр.(желтых и белых)
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