Посадили в 2 ряда по 30желтых примул и в 9 рядов по 45 розовых.Во сколько раз меньше в ??дном ряду посадили розовых примул,чем желтых? Скажите пожалуйста как решить?

Математика
Посадили в 2 ряда по 30желтых примул и в 9 рядов по 45 розовых.Во сколько раз меньше в ??дном ряду посадили розовых примул,чем желтых? Скажите пожалуйста как решить?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10*2=20(желтых) астр                                                                                       2) 20:2=10(белых) астр                                                                                            3) 20+10=30(астр) всего                                                                                        Ответ: Посадили всего 30 астр.(желтых и белых)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два катета прямоугольного преугольника равны 3 и 22 . найдите его площадь .
Ответить
Биология
Надо написать после лабораторной работы об Внешнее строение птицы Строение перьев 7 класс
Ответить
Русский язык
Поставь ударения в словах .стакан овощи Юля учитель человек и запиши эти слова в а??фавитном порядке
Ответить
Математика
Из двух городов вышли навстречу дпуг другу Две электрички со скоростями 58км/ч и 64км/ч встретились они через два часа чему равно расстояние между ...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста переведите:международный язык,старое здание и пятнистая корова
Ответить