Посадили в 2 ряда по 30желтых примул и в 9 рядов по 45 розовых.Во сколько раз меньше в ??дном ряду посадили розовых примул,чем желтых? Скажите пожалуйста как решить?

Математика

Посадили в 2 ряда по 30желтых примул и в 9 рядов по 45 розовых.Во сколько раз меньше в ??дном ряду посадили розовых примул,чем желтых? Скажите пожалуйста как решить?

Автор: Гость