Слепая лошадь. Краткий пересказ 3-4 предложения!!

Гость: Гость:

Давным-давно в г. Винета жил купец Уседом.Он был очень богат,его семья ела со злата и серебра,ходила в соболях и парче.В конюшне купца было много лошадей,но самым лучшим был Догони-Ветер,он был любимым конем купца.И никто,кроме купца не смел на него садиться.Как-то ехал Уседом через темный лес на Догони-Ветре.Из-за кустов на него выскочили шестеро злодеев с рогатинами,ножами и топорами,трое были на конях,трое-пешие. И не доехал бы Уседом до своего дома,если бы не его Догони-Ветер.Разбойники схватили Догони-Ветра за узду,но тот ,почуя чужую руку, рванул вперед,свалив двоих разбойников,смял третьего под ногами и ,как стрела , помчался домой,оставив разбойников далеко позади.И уже через полчаса купец въезжал в Винету,с коня пена летела клочьями.Купец тут же пообещал,что никогда не предаст своего коня,и ,чтобы не случилось будет кормить его сытно, до конца дней