Слепая лошадь. Краткий пересказ 3-4 предложения!!
Литература
Слепая лошадь. Краткий пересказ 3-4 предложения!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давным-давно в г. Винета жил купец Уседом.Он был очень богат,его семья ела со злата и серебра,ходила в соболях и парче.В конюшне купца было много лошадей,но самым лучшим был Догони-Ветер,он был любимым конем купца.И никто,кроме купца не смел на него садиться.Как-то ехал Уседом через темный лес на Догони-Ветре.Из-за кустов на него выскочили шестеро злодеев с рогатинами,ножами и топорами,трое были на конях,трое-пешие. И не доехал бы Уседом до своего дома,если бы не его Догони-Ветер.Разбойники схватили Догони-Ветра за узду,но тот ,почуя чужую руку, рванул вперед,свалив двоих разбойников,смял третьего под ногами и ,как стрела , помчался домой,оставив разбойников далеко позади.И уже через полчаса купец въезжал в Винету,с коня пена летела клочьями.Купец тут же пообещал,что никогда не предаст своего коня,и ,чтобы не случилось будет кормить его сытно, до конца дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнением. Два трактора должны вспахать 219 га. Первый трактор в день может вспахать 14 га, а второй - 15 га. Через сколько дней после нача...