F(x)=2x^7+4sqrt x найти производную функций
Математика
F(x)=2x^7+4sqrt x найти производную функций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x) = 2x⁷ +4√x. f'(x) = 2 *7x⁶ +4 *(1/(2√x)) =14x⁶ + 2/√x.
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