Почему некоторые водоросли используют для очистки загрязненных сточных вод кана??изации

Биология
Почему некоторые водоросли используют для очистки загрязненных сточных вод кана??изации
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У водоочистных сооружений в настоящее время нет экономически эффективных средств для удаления больших объемов нитратов и фосфора из отчищенной воды, так что производство водорослей в сточных водах имеет потенциал.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из орфографического словаря выпиши для словарного диктанта две группы слов 1)все ??мена существительные среднего рода 2)название видов транспорта
Ответить
Математика
∫dx/⁵√(3-2x)= Помогите решить этот интеграл
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно нужно спасибо
Ответить
Обществознание
Твоя семья смотрит телевизор , каждый день?
Ответить
Литература
Коротко написати біографію про Мацуо Басьо
Ответить