Почему некоторые водоросли используют для очистки загрязненных сточных вод кана??изации
Биология
Почему некоторые водоросли используют для очистки загрязненных сточных вод кана??изации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У водоочистных сооружений в настоящее время нет экономически эффективных средств для удаления больших объемов нитратов и фосфора из отчищенной воды, так что производство водорослей в сточных водах имеет потенциал.
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