Ис чего состоит колбаса

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Ис чего состоит колбаса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Состав "Докторской " колбасы по ГОСТу : 25% -говядина жилованная высшего сорта 70%- свиная жилованная полужирная 3%- куриные яйца 2%- коровье молоко ( сухое или цельное )
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