Укажте,какое из приближёных равенств лучше:1) 143~150 или 143~140,2 )256~250 или 256~260,3 )15~0 или 15~100, 4)1549~1600 или 1549~1500, 5)1549~1540 или 1549~1550, 6)1450~1400 или 1450~1500.

Математика

Укажте,какое из приближёных равенств лучше:1) 143~150 или 143~140,2 )256~250 или 256~260,3 )15~0 или 15~100, 4)1549~1600 или 1549~1500, 5)1549~1540 или 1549~1550, 6)1450~1400 или 1450~1500.

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