Укажте,какое из приближёных равенств лучше:1) 143~150 или 143~140,2 )256~250 или 256~260,3 )15~0 или 15~100, 4)1549~1600 или 1549~1500, 5)1549~1540 или 1549~1550, 6)1450~1400 или 1450~1500.

Математика
Укажте,какое из приближёных равенств лучше:1) 143~150 или 143~140,2 )256~250 или 256~260,3 )15~0 или 15~100, 4)1549~1600 или 1549~1500, 5)1549~1540 или 1549~1550, 6)1450~1400 или 1450~1500.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 143~140,2 2) 256~260,3 3) 15~0 4) 1549~1500 5) 1549~1550 6) 1450~1400
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