Указывая название, обозначение, диапазон и занимаемую область памяти, опишите известные вам типы данных, используемые в языке Паскаль.
Информатика
Указывая название, обозначение, диапазон и занимаемую область памяти, опишите известные вам типы данных, используемые в языке Паскаль.
Ответ(ы):
Гость:
Integer: здесь хранятся целые числа real: здесь могут хранится и целые числа и десятичные дроби string: это текстовый тип, здесь может хранится всё что скажешь и текст и десятичная дробь и целые числа НО С НЕЙ НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ТИПА СЛОЖИТЬ, ВЫЧИСЛИТЬ, РАЗДЕЛИТЬ И УМНОЖИТЬ!!! char: помню что такое есть, но что оно делает не скажу, поищи в интернете.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В два магазина отправили 118 ящиков яблок. когда оба магазина продали 2200 кг яблок, т?? в первом магазине осталось 7 ящиков яблок, а во втором-11 ...
Английский язык
Допиши реплики. В каком слове есть слог ie-e перевернутая . Is this your house? No. ..... lives here? ..... the witch. Look ! This is her ... ......