Указывая название, обозначение, диапазон и занимаемую область памяти, опишите известные вам типы данных, используемые в языке Паскаль.

Гость: Гость:

Integer: здесь хранятся целые числа real: здесь могут хранится и целые числа и десятичные дроби string: это текстовый тип, здесь может хранится всё что скажешь и текст и десятичная дробь и целые числа НО С НЕЙ НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ТИПА СЛОЖИТЬ, ВЫЧИСЛИТЬ, РАЗДЕЛИТЬ И УМНОЖИТЬ!!! char: помню что такое есть, но что оно делает не скажу, поищи в интернете.