Улюблені книжки яким є членом речення
Українська література
Улюблені книжки яким є членом речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо речення - улюбленi книжки, то в цьому реченнi один головний член - (що?)книжки , другорядний член -(якi?) улюбленi.
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