Умножение двузначного числа на двузначное в столбик 36 умножить на 11

Математика
Умножение двузначного числа на двузначное в столбик 36 умножить на 11
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 × 11 ---- 36 + 36 ------- 3 9 6
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