Участок прямоугольной формы примыкает к дому,длина которого 10 м. С трёх сторон участок обнесён изгородью длиной 130 м. Чему равна площадь этого участка? Помогите строчно!!!
Математика
Участок прямоугольной формы примыкает к дому,длина которого 10 м. С трёх сторон участок обнесён изгородью длиной 130 м. Чему равна площадь этого участка? Помогите строчно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1400м кв будет. длина одной стороны 10+130м длина второй 10
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