Участок прямоугольной формы примыкает к дому,длина которого 10 м. С трёх сторон участок обнесён изгородью длиной 130 м. Чему равна площадь этого участка? Помогите строчно!!!

Математика

Участок прямоугольной формы примыкает к дому,длина которого 10 м. С трёх сторон участок обнесён изгородью длиной 130 м. Чему равна площадь этого участка? Помогите строчно!!!

Автор: Гость