Гравитационная сила взаимодействия точечных тел уменьшилась в 16 раз. как при этом изменилось расстояние между телами? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!

Физика
Гравитационная сила взаимодействия точечных тел уменьшилась в 16 раз. как при этом изменилось расстояние между телами? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1=k*m1*m2/R1^2 F2=k*m1*m2/R2^2 F1/F2=16 F1/F2=R2^2/R1^2=16 R2/R1=sqrt(16)=4 R2>R1 в 4 раза. Ответ: увеличилось в 4 раза.
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