Гравитационная сила взаимодействия точечных тел уменьшилась в 16 раз. как при этом изменилось расстояние между телами? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!

Физика

Гравитационная сила взаимодействия точечных тел уменьшилась в 16 раз. как при этом изменилось расстояние между телами? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость