Что ознатает слово There are

Английский язык
Что ознатает слово There are
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово озночает имеются
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