Если спрос уменьшается в 2 раза, а предложение - в 3. Что будет с ценой? Она будет рас??и, падать или останется на прежнем уровне?

Обществознание

Если спрос уменьшается в 2 раза, а предложение - в 3. Что будет с ценой? Она будет рас??и, падать или останется на прежнем уровне?

Автор: Гость