Если спрос уменьшается в 2 раза, а предложение - в 3. Что будет с ценой? Она будет рас??и, падать или останется на прежнем уровне?
Обществознание
Если спрос уменьшается в 2 раза, а предложение - в 3. Что будет с ценой? Она будет рас??и, падать или останется на прежнем уровне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Случится дефицит товара это во-первых. А так как спрос будет большим, то товары будут быстро раскупать. И конечно же сильно возрастут цены.
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