Из какого стиха эти строки Здравствуй гостья зима! п Просим милости к нам п Песни севера пень п По лесам и степям.

Литература

Из какого стиха эти строки Здравствуй гостья зима! п Просим милости к нам п Песни севера пень п По лесам и степям.

Автор: Гость