Из какого стиха эти строки Здравствуй гостья зима! п Просим милости к нам п Песни севера пень п По лесам и степям.
Литература
Из какого стиха эти строки Здравствуй гостья зима! п Просим милости к нам п Песни севера пень п По лесам и степям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встреча зимы Никитин
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